Сена затопила набережные Парижа

Парижские набережные оказались затоплены из-за продолжительных ливней во Франции, которые привели к разливы реки Сена. Местные жители делятся фотографиями с кадрами наводнения в социальных сетях.

Повышение уровня воды в Сене привело к разливу реки в том числе в историческом регионе Иль-де-Франс. В Париже затоплены многие центральные набережные, с них убрали скамейки и мусорные баки. Власти французской столицы из-за наводнения объявили максимальный «желтый» уровень опасности.

В воскресенье уровень воды в Сене достиг отметки 3,78 метра. Ранее 25 января уровень Сены составлял 3,26 метра, а еще 21 января находился на отметке в 2,36 метра. Городские службы предупредили, что пик паводка еще не пройден. Уровень воды в Сене в ближайшие дни будет расти, в понедельник он может подняться до четырех метров.

Из-за наводнений повышенный уровень тревоги сохраняется в 20 департаментах.