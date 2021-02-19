Съемочную группу ограбили во время прямого эфира в Эквадоре. Видео

Вооруженный парень ограбил съемочную группу прямо во время того, как они вели прямой эфир. Эквадорские правоохранители уже пообещали найти преступника и похищенный смартфон.

«Мы даже не можем спокойно работать. <…> Полиция пообещала найти этих преступников», — написал в Twitter журналист Диего Ординола.

Он опубликовал отрывок прямого эфира с ограблением. На кадрах видно, что молодой человек в медицинской маске и кепке подходит к журналистам. Он направляет на мужчин пистолет, а затем забирает у одного из них смартфон. Сразу после ограбления парень убегает и скрывается из виду.

Нападение произошло днем 13 февраля у стадиона «Монументаль Банко Пичинча» в городе Гуаякиль. Во время ограбления вооруженный парень заявил, что застрелил бы любого из съемочной группы, сообщило издание La Razon. Оператору удалось заснять, как грабитель уезжал на мотоцикле с сообщником, который его ждал неподалеку от стадиона.

После публикации первого поста Ординола поблагодарил подписчиков за поддержку. Он призвал всех объединиться, чтобы искоренить преступность в Эквадоре.