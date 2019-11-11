Пресс-служба ВГТРК опровергла обстрел группы «России 24» в ДНР

Как сообщило агентство, сотрудники телеканала попали под обстрел украинских силовиков, когда готовили репортаж о последствиях обстрелов селя Ясное со стороны ВСУ. Журналистов сопровождал представитель пресс-службы Управления народной милиции ДНР.

Обстрел шел с позиции, где расположилась 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. С начала обстрела журналисты укрылись в подвале одного из зданий. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

В пресс-службе ВГТРК «360» заявили, что все журналисты живы и здоровы. Под обстрел они не попали.