Пресс-служба ВГТРК опровергла обстрел группы «России 24» в ДНР
Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в Ясиноватой, связи с ними нет. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление народной милиции самопровозглашенной народной республики. Однако в пресс-службе ВГТРК эту информацию «360» опровергли.
Как сообщило агентство, сотрудники телеканала попали под обстрел украинских силовиков, когда готовили репортаж о последствиях обстрелов селя Ясное со стороны ВСУ. Журналистов сопровождал представитель пресс-службы Управления народной милиции ДНР.
Обстрел шел с позиции, где расположилась 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. С начала обстрела журналисты укрылись в подвале одного из зданий. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
В пресс-службе ВГТРК «360» заявили, что все журналисты живы и здоровы. Под обстрел они не попали.