  • Пресс-служба ВГТРК опровергла обстрел группы «России 24» в ДНР

    11 ноября 2019, 16:55

    Алена Пинаева, Регина Сафонова

    Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в Ясиноватой, связи с ними нет. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Управление народной милиции самопровозглашенной народной республики. Однако в пресс-службе ВГТРК эту информацию «360» опровергли.
    Пресс-служба ВГТРК опровергла обстрел группы «России 24» в ДНР

    Как сообщило агентство, сотрудники телеканала попали под обстрел украинских силовиков, когда готовили репортаж о последствиях обстрелов селя Ясное со стороны ВСУ. Журналистов сопровождал представитель пресс-службы Управления народной милиции ДНР.

    Обстрел шел с позиции, где расположилась 128-я отдельная горно-штурмовая бригада. С начала обстрела журналисты укрылись в подвале одного из зданий. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

    В пресс-службе ВГТРК «360» заявили, что все журналисты живы и здоровы. Под обстрел они не попали.