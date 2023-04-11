Мир 11 апреля 2023, 07:34 Съемку на кладбищах захотели запретить на Украине «КП»: депутаты на Украине предложили запретить съемку на кладбищах из-за негативного фона РИА «Новости»

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Украинские депутаты призвали запретить фото- и видеосъемку на местах массовых захоронений погибших бойцов ВСУ и кладбищах. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Законопроект уже поступил на рассмотрение в Верховную раду. В случае его принятия, официальная информация о захоронениях военнослужащих станет государственной тайной.

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Авторы инициативы отметили, что публикации с кладбищ распространяют негативный информационный фон среди жителей страны, а также дают России ценные разведывательные данные.

Полковник в отставке, бывший офицер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в Telegram-канале подтвердил эту информацию. При этом он подчеркнул, что такие меры все равно не помогут Украине скрыть число потерь на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что ежедневно в зоне боевых действия ВСУ теряют до 500 человек живой силы.