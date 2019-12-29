Девушки пожаловались на тайные съемки в раздевалках магазинов

Пользовательницы Twitter пожаловались на мужчин, которые незаметно снимают видео во время их переодевания в раздевалках. Первой об этом написала девушка с ником Issyr.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в одном из магазинов магазине штата Техас. На кадрах видно, как мужчина якобы завязывает шнурки рядом с дверью в кабинки, в которой переодевалась девушка. Он при этом положил телефон на одежду, направив камеру в сторону девушки.

«Дамы! Остерегайтесь своего окружения! Этот человек снимал, как я переодеваюсь в раздевалке в Forever 21. Мы сказали сотрудникам, а другая слушавшая нас девушка сказала, что он сделал с ней то же самое», — написала пользовательница.

Этот пост быстро стал вирусным и набрал уже почти 143 тысячи лайков.

Другая девушка в комментариях сообщила, что с ее лучшей подругой произошло то же самое. При этом многие осудили Issyr, так как ей, по их мнению, следовало резко открыть дверь или отобрать у мужчины телефон. Пострадавшая, в свою очередь, пояснила, что дверь открывалась внутрь, а не наружу, к тому же она сначала не была уверена в том, что ее действительно снимают.

Тем не менее, большинство пользователей высказались, что девуша все сделала правильно. «Так жаль, что на тебя нападают. Классический виктимблейминг и причина, по которой многие жертвы никогда не рассказывают о пережитом. Ты все сделала правильно», — поддержала ее Ivonne Roman.