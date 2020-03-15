Съемки нового «Бэтмена» приостановлены из-за коронавируса

Съемки франшизы «Бэтмен» будут приостановлены на две недели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила компания Warner Bros., указав, что дальнейшая ситуация с распространением заболевания будет отслеживаться.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение американской киностудии. В новом фильме про человека — летучую мышь главную роль исполнят Роберт Паттинсон. В фильме заняты Колин Фаррелл и Зои Кравиц.

При этом компания на собирается в ближайшее время сворачивать проект «Матрица 4». Более того, 16 марта начнутся съемки фильма «Фантастические твари и где они обитают 3».

Warner Bros. также заморозила съемки сериала Riverdale, после того, как один из сотрудников съемочной группы получил положительный результат после тестирования на коронавирус.

Сервис потокового видео Netflix из-за пандемии коронавируса отложил работу над фильмом «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Также была заморожена съемка второго сезона сериала компании Apple «Утреннее шоу».

В начале марта в Сети появились первые фотографии бэтмобиля. Их опубликовал режиссер фильма Мэтт Ривз.