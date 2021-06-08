Съемки фильма о Харви Вайнштейне стартуют летом в Голливуде

Этим летом в Голливуде начнутся съемки фильма, в основу которого ляжет скандал с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненном в харассменте. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Съемками картины She said займется студия Universal Pictures. Она будет основана на одноименной книге, представляющей собой компиляцию газетного расследования по делу Вайнштейна. По данным издания, в качестве режиссера выступит Мария Шрайдер. Лауреат премии «Оскар» Ребекка Ленкиевич напишет сценарий, а Кэри Маллиган и Зои Казан исполнят главные роли.