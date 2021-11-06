В США съемки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» приостановили на время выздоровления актрисы Летишии Райт. Исполнительница одной из главных ролей получила несколько травм еще в августе. Об этом написал журнал Variety со ссылкой на представителей актрисы.

«Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках „Черной Пантеры — 2“ и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, актриса получила травму в конце августа. Но тогда это не повлияло на график съемок фильма. Но и сейчас дату показа менять никто не собирается, несмотря на то, что съемки приостановлены. Корпорация The Walt Disney Company один раз уже перенесла премьеру «Черной Пантеры» с 8 июля на 11 ноября 2022 года. Первая часть фильма вышла в 2018 году и была удостоена «Оскара» в трех номинациях.

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