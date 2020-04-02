Сэмюэл Л. Джексон зачитал матерную поэму о коронавирусе

Сэмюэл Л. Джексон прочитал матерную поэму о коронавирусе. В ней он передает важное сообщение гражданам — «оставайтесь дома, черт возьми!».

Джимми Киммел выложил на своем YouTube-канале Jimmy Kimmel Live видео в рамках рубрики #Оставайтесьдома. Звезды общались по видеосвязи, потому что находятся в самоизоляции.

В видео американский актер Сэмюэл Л. Джексон, известный по ролям в «Криминальном чтиве» и «Парк Юрского периода», с выражением читает поэму о коронавирусе. В ней он призывает людей не покидать свой дом.

Из-за коронавируса многие люди вынуждены находиться дома, что избежать распространения инфекции. Чтобы не скучать, они сочиняют песни о заболевании.

Ранее «360» собрал подборку народного творчества о COVID-19.

На момент написания материала количество зараженных коронавирусной инфекцией составляет 981 тысяч, по данным института Хопкинса. Погибло 50 230 человек.