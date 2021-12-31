Семью из 20 человек нашли убитыми в собственном доме в Ираке

Двадцать человек из одной семьи были убиты в провинции Бабиль на территории Ирака. Такое сообщение распространили в командовании операциями вооруженных сил страны в регионе.

Как сообщило «РИА Новости», военные выполняли действия в отношении лиц, которые были в розыске и, по информации сил безопасности, укрывались в окруженном доме. «Силы безопасности из спецназа, имея судебное разрешение, окружили дом, хозяин которого отказался сдаваться. После того как они вошли в дом, они нашли убитыми 20 членов его семьи, находившихся в нем», — сообщается в заявлении.

Иракские СМИ уточняют, что мужчина сам застрелил всех своих родственников, которые находились в доме вместе с ним. Среди убитых были женщины и малолетние дети. После этого подозреваемый мужчина покончил с собой, вместо того чтобы сдаться силовикам.

Однако у сестры мужчины, которого подозревают в содеянном, другая версия произошедшего. Она заверяет, что всю семью застрелили силовики, когда окружили дом. Она в целом считает, что причиной розыска ее брата стали некие его «семейные проблемы».

Губернатор провинции Бабиля Хасан Мандиль ас-Сарьяви отдал распоряжение создать специальную комиссию по этому делу. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства, при которых погибли люди.