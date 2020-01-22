Семьям из Израиля станет проще усыновлять детей в России

Согласно документу, ребенок из России после усыновления сохранит российское гражданство и получит израильское.

В Минпросвещения уточнили, что следить за условиями жизни усыновленных детей будут: министерство просвещения — в России и министерство труда, благосостояния и социальных служб — в Израиле. При ненадлежащих условиях содержания органы обязаны обеспечить несовершеннолетнему защиту и условия, необходимые для развития.