Семьям из Израиля станет проще усыновлять детей в России
Россия подписала договор с Израилем, по которому процедура усыновления детей станет гораздо проще. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Согласно документу, ребенок из России после усыновления сохранит российское гражданство и получит израильское.
В Минпросвещения уточнили, что следить за условиями жизни усыновленных детей будут: министерство просвещения — в России и министерство труда, благосостояния и социальных служб — в Израиле. При ненадлежащих условиях содержания органы обязаны обеспечить несовершеннолетнему защиту и условия, необходимые для развития.