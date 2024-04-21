Мир 21 апреля 2024, 05:57 Семья Варданяна рассказала о первом звонке за несколько недель Рубену Варданяну впервые за несколько недель разрешили позвонить родным РИА «Новости»

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Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, которого задержали силы Азербайджана, впервые за несколько недель позволили сделать звонок близким. Об этом сообщило РБК, сославшись на заявление его семьи.

Во время разговора Варданян заявил, что все время находился в «в полной изоляции». Родные беспокоятся о состоянии его здоровья, которое может ухудшиться.

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«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», — заявили родственники заключенного.

Как сообщили журналисты, Варданян объявил голодовку, требуя освободить заключенных Армении, включая себя.

Ранее в Ереване вооруженные гранатами мужчины напали на полицейское отделение. Спецназ Службы национальной безопасности Армении обезвредил одного из трех нападавших, его задержали. Переговоры со злоумышленником вели начальник полиции Армении Арам Ованнисян и глава криминальной полиции Вардан Варданян.