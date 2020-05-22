Семья умершей от коронавируса американки подала в суд на дом престарелых

«Дети женщины говорят, что даже не знали, что у мамы брали тест на коронавирус, не знали, что у нее нашли вирус, вообще, что она болела», — рассказал сын одной из женщин, которая живет в этом доме престарелых.

По его словам, в начале апреля администрация учреждения заверяла, что в доме престарелых не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. В середине апреля два человека подхватили инфекцию, однако больных не стали переводить в специализированную клинику.

Кроме того, не проводилось и массового тестирования. Тесты делали только людям с характерными симптомами. В результате коронавирус выявили более чем у 70 пациентов дома престарелых.