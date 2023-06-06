Мир 06 июня 2023, 00:13 Семья спонсора Трампа разбилась на упавшем в США самолете — СМИ Daily Mail: в разбившемся в США самолете летели дочь и внучка спонсоров республиканцев Unsplash

Читать 360tv в

Двухмоторный самолет Cessna Citation V разбился в воскресенье, 4 июня, на юго-западе Вирджинии. На его борту находились дочь и двухлетняя внучка руководителя Encore Motors of Melbourne Джона Румпеля, сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, 75-летний Румпель и его жена Барбара в 1994 году потеряли свою другую дочь Викторию. Она погибла из-за несчастного случая во время подводного плавания. В память о дочери бизнесмен открыл в 11-этажном здании в Мельбурне дом престарелых.

Реклама

Джон Румпель и его жена являются спонсорами MAGA, протрамповского крыла в Республиканской партии. Барбара Румпель входит в Совет женщин-лидеров Национальной стрелковой ассоциации США.

Федеральное авиационное управление сообщило, что Cessna Citation разбился в малонаселенном районе на юго-западе Вирджинии. Помимо дочери и внучки Румпелей в авиакатастрофе погибли пилот и няня семьи.

Президент США Джо Байден в момент падения самолета играл в гольф неподалеку от военной базы Эндрюс в штате Мэриленд. Истребители на перехват борта поднимали с этой базы.