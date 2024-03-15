Мир 15 марта 2024, 16:35 Семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на американский телеканал NPR: семья погибшей на Украине журналистки Кувшиновой подала в суд на Fox News Richard B. / Global Look Press

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Семья погибшей в зоне боевых действий на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на американский телеканал Fox News. Об этом сообщила радиостанция NPR.

«Семья Кувшиновой обратилась с иском в суд против Fox News с заявлением о насильственной смерти, клевете и мошенничестве», — отметили авторы материала.

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Консультировавшая Fox News украинская журналистка Александра Кувшинова погибла зоне боевых действий вместе с оператором телеканала Пьером Закржевски в марте 2022 года.

Родственники женщины утверждают, что Fox News ничего не сделал для защиты репортеров и отправил их на задание, невзирая на предупреждения об опасности от местных жителей.

Истцы отметили, что после гибели Кувшиновой их заставили подписать отказ от любых претензий. Также они заявили, что версия телеканала о гибели журналистки расходится с той, которую представило официальное расследование.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Кувшинова и Закржевски погибли неподалеку от Киева, но деталей не привел.