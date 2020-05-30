Семья погибшего при задержании афроамериканца проведет независимую экспертизу

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе, не удовлетворена предварительными результатами вскрытия.

Судмедэксперты из округа Хэннепин в Миннесоте, которые проводили вскрытие тела Флойда, заявили, что, по предварительным результатам, причиной смерти афроамериканца было не удушье, а, вероятно, совокупность того, что его задержали, его проблемы со здоровьем, в частности с сердцем, и, возможно, содержание опьяняющих веществ в организме.

«Из-за того, что предварительные результаты в докладе судмедэксперта округа Хэннепин не сообщают подробности воздействия умышленного использования силы на шее Флойда и масштаб страданий Флойда от рук полиции, семья решила нанять независимого судмедэксперта, чтобы провести собственное вскрытие», — написал адвокат семьи Бенджамин Крэмп в Twitter.

Он отметил, что сторона Флойда ужасно расстроена предварительными результатами вскрытия, которые представил судмедэксперт. «Мы надеемся, что это не отражает попытки создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда», — добавил адвокат.

Независимым вскрытием займутся два специалиста, его проведут в Миннеаполисе в течение нескольких дней. В сообщении сказано, что результаты вскрытия будут опубликованы.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но полицейские не обращали на это внимания. Позже мужчина умер в реанимации.

В городе после этого начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Люди громили магазины и полицейские участки. Из-за чего объявили режим ЧС во всем штате. Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата.

Четверых полицейских, которые задержали Флойда, уволили 26 мая.