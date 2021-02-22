Семья погибшего от переохлаждения в Техасе мальчика подала иск на 100 миллионов долларов

Семья мальчика, который замерз насмерть в Техасе, подала иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas).

По данным телеканала KHOU, 11-летний Кристиан Павон умер в городе Конро, после проведенной ночи в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества. Как считает семье ребенка, мальчик погиб от переохлаждения, уточнила газета «Известия».

В компании заявили, что чрезвычайно опечалены гибелью ребенка, но отметили, что не имеют права давать комментарии из-за текущего судебного разбирательства. Там выразили уверенность, что местные энергетические компании сделали правильно, прибегнув к веерным отключениям электроэнергии.

В Техасе держатся аномально низкие температуры, снегопад не прекращается. Из-за непогоды погибли около 50 человек. Некоторые получили переохлаждение, а кто-то отравился угарным газом в попытке согреться. Из-за морозов штат столкнулся не только с энергетическим транспортным коллапсом, но и с продовольственным кризисом.

На прошлой неделе американские власти объявили о стихийном бедствии в Техасе. Президент США Джо Байден распорядился выделить штату помощь из федерального бюджета. Не исключено, что после оценки масштабов нанесенного непогодой ущерба власти выделят дополнительные средства.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что причиной бедственного положения в Техасе стала экономия властей штата на системах морозостойкости в сфере энергетики.