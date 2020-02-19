Семья китайского режиссера умерла от коронавируса

По информации «Экспресс-газеты», в январе этого года семья Чанг Кая заподозрила, что его пожилой отец заразился коронавирусом. В больницу мужчину не приняли из-за нехватки свободных мест. А в конце месяца он ушел из жизни. Спустя несколько дней скончалась и его жена.

Через некоторое время остальные члены семьи Чанг Кая почувствовали недомогание. Режиссер умер 14 февраля, в тот же день погибла его сестра.

Сейчас в живых осталась лишь вдова Чанг Кая. Она находится в тяжелом состоянии в больнице Ухани.