Семья китайского режиссера умерла от коронавируса
За месяц супруга китайского кинорежиссера Чанг Кая лишилась всех членов семьи. Родственники скончались из-за коронавируса. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
По информации «Экспресс-газеты», в январе этого года семья Чанг Кая заподозрила, что его пожилой отец заразился коронавирусом. В больницу мужчину не приняли из-за нехватки свободных мест. А в конце месяца он ушел из жизни. Спустя несколько дней скончалась и его жена.
Через некоторое время остальные члены семьи Чанг Кая почувствовали недомогание. Режиссер умер 14 февраля, в тот же день погибла его сестра.
Сейчас в живых осталась лишь вдова Чанг Кая. Она находится в тяжелом состоянии в больнице Ухани.