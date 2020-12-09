Семья Кардашьян впервые за 42 года отменила рождественскую вечеринку

По ее словам, такое решение она и ее родные приняли из-за сложной ситуацией с коронавирусом в Калифорнии.

«Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо серьезно относиться», — заявил она.

По информации источника журнала People, сестры Кардашьян до последнего надеялись провести вечеринку и не нарушать семейные традиции. Однако власти штата Калифорния, где живет семья, недавно объявили о всеобщей самоизоляции. На такие меры пришлось пойти из-за роста числа заражений.

Издание уточнило, что праздник в канун Рождества начала проводить в 1970-х мама сестер Кардашьян — Крис Дженнер. С 2018 года организацией мероприятия занялись ее дочери.

Соединенные Штаты лидируют в мире по числу заболевших COVID-19. По последних данных, там заразились более 15 миллионов человек. США уже приобрели 100 миллионов доз вакцин Pfizer от коронавируса. Однако их не хватит для защиты всего населения. Докупить препарат получится только не раньше лета 2021 года.