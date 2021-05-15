Семья из Исландии выставила на продажу проснувшийся вулкан

Участок земли в Исландии, где расположен проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу. Продавцы — местная семья, которая владеет этой территорией.

Анна Тордис Гудмундсдоттир, одна из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, где находится Фаградальсфьядль, рассказала Bloomberg, что с ними уже успели связаться несколько потенциальных покупателей.

По словам главы ассоциации землевладельцев Храуна, кузена Гудмундсдоттир Сигурдура Гуджона Гисласона, они рассматривают варианты продажи как целого участка земли, так и его части.

Власти Исландии не планируют покупать землю с вулканом. Однако, как заявила местным СМИ премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, правительство готово выделить более 560 000 долларов, чтобы превратить место извержения Фаградальсфьядля в туристическую достопримечательность. На эту сумму, по словам Якобсдоттир, можно создать всю необходимую инфраструктуру при условии, что объект будет открытым для посетителей.

Фаградальсфьядль расположен неподалеку от Рейкьявика. По прогнозу геологов, он может продолжить извергаться еще несколько лет. Таким образом, он может стать одним из самых привлекательных для туристов направлений страны.