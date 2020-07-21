Семья из Франции потеряла пятеро детей в результате ДТП. Видео

Автомобильная авария во Франции унесла жизни пяти детей. Автомобиль, в котором они ехали, перевернулся и загорелся. Находившиеся в машине взрослые и еще один ребенок спаслись, получив серьезные ожоги.

ДТП произошло вечером 20 июля на трассе А7 в департаменте Дром, сообщил сайт радиостанции France Bleu.

Семья из девяти человек ехала в Renault Scenic, когда автомобиль слетел с дороги, опрокинулся и загорелся.

В огне погибли пятеро детей в возрасте от трех до 14 лет. Их родители, родственница и еще один маленький пассажир семи лет выбрались из транспортного средства, получив серьезные ожоги.

Состояние троих пострадавших медики оценивают как критическое. С места аварии в больницу их эвакуировали тремя вертолетами. Чтобы доставить получивших ранения врачам, в район аварии направили 50 пожарных.

Полиция выяснит причины смертельного ДТП. Предварительно установлено, что у машины были неисправны тормоза. Поэтому она и съехала с дороги.