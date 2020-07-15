Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Семья Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских, подала в суд на власти Миннеаполиса. Иск направили в окружной суд штата Миннесота.

Как сообщило агентство Associated Press, помимо городских начальников. к ответственности также призвали четырех полицейских, присутствовавших при задержании афроамериканца.

«Город Миннеаполис имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, которые нарушают права арестованных, особенно чернокожих, что подчеркивает необходимость в тренировке и дисциплине сотрудников полиции»,— заявил адвокат семьи Бен Крамп.

По словам юриста, этот иск призван создать прецедент, непозволяющий сотрудникам полиции «с финансовой точки зрения в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих».

Джорд Флойд погиб при задержании в конце мая. Его гибель повлекла за собой волну протестов, которые перетекли в массовые беспорядки и вандализм.