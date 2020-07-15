facebook_pixel
    15 июля 2020, 22:57

    Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

    Арина Гудилова

    Семья Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских, подала в суд на власти Миннеаполиса. Иск направили в окружной суд штата Миннесота.
    Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

    Как сообщило агентство Associated Press, помимо городских начальников. к ответственности также призвали четырех полицейских, присутствовавших при задержании афроамериканца.

    «Город Миннеаполис имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, которые нарушают права арестованных, особенно чернокожих, что подчеркивает необходимость в тренировке и дисциплине сотрудников полиции»,— заявил адвокат семьи Бен Крамп.

    По словам юриста, этот иск призван создать прецедент, непозволяющий сотрудникам полиции «с финансовой точки зрения в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих».

    Джорд Флойд погиб при задержании в конце мая. Его гибель повлекла за собой волну протестов, которые перетекли в массовые беспорядки и вандализм.