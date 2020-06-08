Семья Джорджа Флойда обратилась в ООН

Адвокат заявил, что что группа людей, которая систематически «лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь», должна обратиться к ООН с просьбой вмешаться.

Крамп отметил, что среди вышеуказанных реформ должны быть обеспечение проведения независимых судебных разбирательств и вскрытия для определения точных причин смерти при расследовании каждого случая убийства полицейскими людей.