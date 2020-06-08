Семья Джорджа Флойда обратилась в ООН
Семья афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским, а также их адвокат Бенджамин Крамп обратились к ООН с письмом. В послании они просят вмешаться в рассмотрение дела о смерти Флойда и дать рекомендации по реформе полиции США. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежный канал.
Адвокат заявил, что что группа людей, которая систематически «лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь», должна обратиться к ООН с просьбой вмешаться.
Крамп отметил, что среди вышеуказанных реформ должны быть обеспечение проведения независимых судебных разбирательств и вскрытия для определения точных причин смерти при расследовании каждого случая убийства полицейскими людей.