Семья Байденов заработала за 2021 год 610,7 тысячи долларов

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в 2021 году заработали на двоих 610,7 тысячи долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис вместе с мужем Дугласом Эмхоффом за аналогичный период заработали 1,65 миллиона долларов.

В своей новой биографии жена американского лидера Джилл Байден рассказала о том, что ее муж в 1988 году едва не умер из-за разрыва аневризмы. Когда Байден ьыл в больнице, врачи даже пригласили к нему священника, поскольку ожидали смерти пациента. Джилл при этом не пускали в палату, но она ворвалась к супругу и выгнала священника, когда услышала от медсестры о причастии. В итоге, действующего американского лидера срочно прооперировали и смогли спасти. У него оказалась аневризма двух сосудов головного мозга, первая из которых разорвалась в начале операции.

Джо Байдена начали топить и его администрация, и служба протокола, и либеральные СМИ, которые сами же тащили его в 2020 году в Белый дом. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Дмитрий Дробницкий. По мнению специалиста, отношение к политику стало действительно новым явлением и показывает накал внутренней борьбы в американских элитах.