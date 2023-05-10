Мир 10 мая 2023, 18:03 Семья Байдена получила миллионы долларов из Китая Конгрессмен США Комер обвинил членов семьи Байдена в получении миллионов долларов из КНР White House

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Члены семьи Джо Байдена в период, когда он занимал должность вице-президента США, получили миллионы долларов из Китая. Об этом заявил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер, передал ТАСС.

«Вместо того чтобы быть честным с американским народом, Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью. <…> Он продолжает сейчас лгать американскому народу», — отметил конгрессмен.

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По его словам, Байдены получили миллионы долларов из Китая. Комер подчеркнул, что президент не мог не знать об этом.

В заявлении комитета назвали деятельность семьи Байдена попыткой финансового обмана. Там уточнили, что гражданам Китая удалось скрыть источники передачи денег семье американского лидера при помощи создания компаний с ограниченной ответственностью.

Ранее Байдена предупредили об экономическом хаосе из-за затягивания вопроса с госдолгом. С таким заявлением выступила глава Минфина США Джаннет Йеллен.