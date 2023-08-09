09 августа 2023, 19:11
Семья Байдена получала деньги из России
Конгресс США: семья президента Байдена в прошлом получала деньги из России и Украины
Семья лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов от «олигархов» из-за рубежа, в частности из России. Об этом сообщается на сайте комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса.
В 2014 году средства поступили от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Она отправила 3,5 миллиона долларов через подставную компанию, связанную с сыном президента Хантером Байденом и его бизнес-партнером Девоном Арчером.
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«Комитет на данный момент установил наличие выплат на сумму более 20 миллионов долларов от иностранных источников семье Байдена и их бизнес-партнерам», — указано в документе.
Семью Байдена также частично профинансировали из Казахстана и с Украины — и тоже через подставную фирму. Источниками средств стали казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев и украинская энергетическая компания Burisma Holdings.
Председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Джеймс Комер сделал вывод о том, что Хантер Байден во время вице-президентства отца «продавал его как „бренд“», чтобы получить миллионы от иностранных олигархов. Комер предположил, что Байден-старший знал об этом и потворствовал происходящему.
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