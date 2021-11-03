Семья Алека Болдуина потеряла кота

Супруга американского актера Алека Болдуина, который на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора, сообщила в Instagram о пропаже кота. Болдуины подарили бенгальский кота Эмилио дочери Кармен в апреле, написал сайт TMZ.

Хилария Болдуин заявила 2 ноября, что семья не может найти Эмилио. Она рассказала, что домашний любимец чипирован, но у него нет ошейника. Жена актера попросила принести Эмилио к ним домой, если кто-то его увидит. Через несколько часов Хилария Болдуин написала новый пост и сообщила, что животное нашлось.

«Эмилио, кажется сломал лапу. <…> Надеемся, что он выкарабкается», — написала она и поблагодарила людей, которые его нашли.

В своей публикации Болдуин отметила, что не будет рассказывать о том, кто помог семье. Папарацци сейчас пытаются найти любую информацию или людей, которые смогут рассказать о Болдуинах.

Пристальное внимание прессы к Алеку Болдуину и его родным вызвано тем, что в конце октября на съемках фильма «Ржавчина» во время репетиции одной из сцен он случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Правоохранительные органы сейчас выясняют, каким образом в оружии оказались боевые снаряды. Алек Болдуин выразил желание всячески общаться со следствием.