    16 декабря 2019, 16:23

    Семилетняя девочка сделала сердечно-легочную реанимацию по ролику в YouTube

    Ольга Ситникова

    Девочка семи лет Джессика Киндер в английском городе Престон спасла жизнь матери по видеоуроку на YouTube. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой The Sun.

    Девочка смотрела телевизор, но вдруг заметила, что ее мама Бекки Киндер перенесла приступ эпилепсии и осталась без сознания. Джессика попыталась привести потерпевшую в чувство: полила лицо водой и сделала сердечно-легочную реанимацию. После этого девочка позвонила в службу спасения. Сотрудники доставили женщину в больницу, в которой она потом провела несколько дней.

    «Моя маленькая девочка сделала сердечно-легочную реанимацию. Она думала, что я умираю. Я так горжусь ею, она мой герой. Когда я вернулась домой, то спросила у Джессики, как она узнала, что нужно делать. Дочь ответила, что смотрела видео на YouTube. Ей нравится смотреть ролики, и я знаю, что она воспринимает их достаточно хорошо. Но я понятия не имела, что дочь смотрела видео о сердечно-легочной реанимации. Если бы она не знала, что делать, и не действовала бы так быстро, кто знает, что могло произойти?», — рассказала Бекки.

    Женщина уточнила, что Джессика планирует стать врачом или медсестрой.