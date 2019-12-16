Семилетняя девочка сделала сердечно-легочную реанимацию по ролику в YouTube

Девочка смотрела телевизор, но вдруг заметила, что ее мама Бекки Киндер перенесла приступ эпилепсии и осталась без сознания. Джессика попыталась привести потерпевшую в чувство: полила лицо водой и сделала сердечно-легочную реанимацию. После этого девочка позвонила в службу спасения. Сотрудники доставили женщину в больницу, в которой она потом провела несколько дней.

«Моя маленькая девочка сделала сердечно-легочную реанимацию. Она думала, что я умираю. Я так горжусь ею, она мой герой. Когда я вернулась домой, то спросила у Джессики, как она узнала, что нужно делать. Дочь ответила, что смотрела видео на YouTube. Ей нравится смотреть ролики, и я знаю, что она воспринимает их достаточно хорошо. Но я понятия не имела, что дочь смотрела видео о сердечно-легочной реанимации. Если бы она не знала, что делать, и не действовала бы так быстро, кто знает, что могло произойти?», — рассказала Бекки.

Женщина уточнила, что Джессика планирует стать врачом или медсестрой.