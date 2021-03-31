Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании в США

Семилетнему мальчику из американского города Брашер-Фолс предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени. По информации полиции, преступление произошло в День благодарения.

Полиция штата Нью-Йорк не обнародовало много информации, сообщил местный телеканал WWNY-TV. Известно, что мальчика обвинили в изнасиловании 23 марта, дело будет рассматриваться в суде по семейным делам.

Адвокат Энтони Мартон, который специализируется на защите молодежи по уголовным делам, назвал обвинения абсурдными. Он считает что семилетний ребенок не мог понять, что он совершает.

«Инстинктивно семилетний ребенок не мог бы по-настоящему осознать, что он делает. Поэтому я считаю абсурдным обвинять семилетнего ребенка в изнасиловании. Они должны были бы доказать, что он действительно физически совершил этот акт, что мне почти кажется невозможным», — сказал Энтони Мартон.

Адвокат предполагает что ребенка обвиняют как несовершеннолетнего преступника. Однако в штате Нью-Йорк в ближайшее время могут принять закон, который изменит минимальный возраст для предъявления обвинений в качестве несовершеннолетнего преступника с 7 до 12 лет.