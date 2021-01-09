Семикратный чемпион мира по тетрису умер в 39 лет

«С тяжелым сердцем мы сообщаем ужасную новость о том, что Джонас скончался из-за внезапных проблем со здоровьем. Он был лучшим из лучших. Мы опустошены, переполнены горем, и мы уже сильно по нему скучаем», — говорится в сообщении.

Ньюбауэр родился в Лос-Анджелесе в 1981 году. В тетрис он впервые сыграл в семилетнем возрасте на Macintosh своего дяди, а потом в совершенстве освоил его версию для Nintendo Entertainment System (NES). Американец участвовал в чемпионах мира по классическому тетрису с самого первого турнира в 2010 году.

С 2010 по 2013 год он четыре раза подряд становился чемпионом мира. Потом были еще три победы с 2015 по 2017 год.

Тетрис изобрел и разработал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году, во время работы в Вычислительном центре Академии наук СССР.