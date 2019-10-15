Семиэтажный жилой дом рухнул в бразильском городе Форталеза. Видео

Обрушение произошло на пересечении двух улиц в районе Дионисио Торреш. Как сообщила радиостанция BandNews FM со ссылкой на отделение пожарной охраны Форталезы, под обломками нашли одного погибшего. Еще одного человека вытащили из завалов живым.

Сотрудники местных экстренных служб продолжают спасательную операцию.

О точной причине обрушения здания пока не сообщается.