Мир 14 сентября 2023, 23:43 Семьи с детьми эвакуируют из подконтрольных Киеву районов Херсонской области Рогов: в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявили эвакуацию РИА «Новости»

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Обязательную эвакуацию для гражданского населения объявили власти подконтрольных киевскому режиму районов Херсонской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение касается 30 населенных пунктов, среди которых Николаевка, Золотая Балка, Красный Маяк и другие.

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Назначенный Киевом глава херсонской военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале указал, что решено эвакуировать семьи с детьми из ряда населенных пунктов.

Он также отметил изменения во времени комендантского часа. Теперь он будет действовать с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

В начале сентября стало известно, что украинские военные расстреляли собственных бойцов, оставивших позиции на острове под Херсоном. Как признался пленный украинской бригады теробороны, сформированной из уроженцев Николаевской области, он и его товарищи не хотели отправляться на этот остров, понимая, что у них нет необходимого оружия и должной подготовки. По словам другого военнопленного, командир взвода заставил украинских бойцов поехать на остров, пригрозив, что в противном случае они «уже не выживут».