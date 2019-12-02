Семьи погибших в ДТП получат по 1 млн рублей от властей Забайкалья

Власти Забайкальского края выплатят семьям погибших при падении автобуса с моста в Сретенском районе по одному миллиону рублей. Такое заявление сделал вице-премьер края Андрей Гурулев.

«Губернатор [Александр Осипов] определил суммы компенсаций: по одному миллиону рублей — родственникам за каждого погибшего, по 400 тысяч рублей — пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тысяч тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказал Гурулев ТАСС.

Он отметил, что пока окончательный объем выплат не определен. Суммы будут зависеть от той информации, которые дадут врачи о состоянии пострадавших.

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Гурулев добавил, что упавший 1 декабря автобус доставят в Читу. Там продолжатся следственные действия. Кроме того, власти края заняты восстановлением документов людей, попавших в ДТП.

«По восстановлению документов: сейчас налажено взаимодействие по выдаче постановления от Следственного комитета, до обеда обещали дать это постановление. Дальше мы список отрабатываем с министерством труда и с органами ЗАГС», — заявила и. о. вице-премьера Забайкалья Аягма Ванчикова в понедельник на оперативном совещании у губернатора.

Она отметила, что документы должны быть восстановлены в ближайшее время.

Ранее глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил, что родственники 19 погибших получат от муниципалитета 60 тысяч рублей для погребения. Закурдаев уточнил, что опознаны останки 17 из 19 погибших. В их числе — водитель из Читы и 16 пассажиров. 16 погибших — жители Сретенского района.

Пассажирский автобус 1 декабря, в воскресенье, следовал из Сретенска в Читу. В 60 километрах от Читы он сорвался с моста в реку Куэнга. Сначала транспортное средство упало на лед передней частью, потом завалилось на бок. В салоне находились 43 человека. Причины произошедшего устанавливаются. Понедельник, 2 декабря, объявлен днем траура в Забайкальском крае.