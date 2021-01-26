Семьи погибших из-за COVID-19 в Ухане заявили, что не позволят скрыть правду

Близкие умерших из-за COVID-19 в китайском Ухане решили встретиться с экспертами ВОЗ. Они намерены рассказать правду о событиях 2020 года, хотя китайские власти якобы препятствуют этому.

Потерявший отца в феврале 2020 года Жэн Хай выразил надежду, что специалисты международной организации не станут «инструментом распространения лжи». Слова мужчины привело агентство Associated Press.

«Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать его», — заявил китаец.

Хай подчеркнул, что власти страны в самом начале эпидемии замалчивали опасность вируса. Факты смерти заразившихся SARS-CoV-2 в Ухане и других городах скрывали. Теперь, по его словам, на родственников умерших оказывают давление. Самого Хая и других активистов, заверил он, уже не один раз вызывали на допрос и грозились уволить с работы за общение с иностранными СМИ.

После прилета в Китай экспертов ВОЗ государство, заявил он, удалило чаты, созданные активистами для общения.

«Вы уничтожили все наши платформы, но мы все равно хотим рассказать всем, что не сдаемся», — высказал Хай позицию родственников жертв эпидемии.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения прибыли в Ухань 14 января. Они займутся расследованием причин эпидемии коронавируса.