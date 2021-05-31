СМИ: Байден может сделать послами представительниц семьи Кеннеди

Президент США Джо Байден рассматривает вопрос назначения на должности послов двух представительниц семьи Кеннеди. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным портала, Байден может сделать послом в Австралии Кэролайт Кеннеди — дочь бывшего президента Джона Кеннеди. Второй рассматриваемой кандидатурой стала вдова сенатора Теда Кеннеди Викки. Ее американский лидер планирует назначить послом в Западной Европе.

При этом Белый дом отказался комментировать эту информацию. Собеседники портала отметили, что решение о назначениях не может считаться окончательным пока его официально не подтвердит Белый дом.

Авторы материала подчеркнули, что Байден прослужил в сенате с Тедом Кеннеди 36 лет. Во время одного из выступлений президент США назвал сенатора своим старшим братом. Жена Кеннеди работает юристом. Она выступает за контроль над огнестрельным оружием. Кэролайн Кеннеди была послом США в Японии. Эту должность она занимала при второй администрации экс-президента Барака Обамы.