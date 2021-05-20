Семерых врачей обвинили в смерти Марадоны

Генпрокуратура аргентинского города Сан-Исидро предъявила обвинение в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны семерым медицинским работникам. Об этом сообщило EFE.

Врачей обвинили по статье об умышленном причинении смерти. Генпрокурор попросил судью запретить обвиняемым покидать Аргентину. В случае признания вины им может грозить от восьми до 25 лет лишения свободы, рассказал RT.

В прокуратуре посчитали, что бригада врачей, ответственных за здоровье знаменитого спортсмена, повела себя безрассудно.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Он умер во время сна в промежутке между 04:00 и 06:00. Но его смерть констатировали только в 13:15. А одна из медсестер утверждала, что Марадона просыпался и вставал утром, писала «Газета.ru».

В СМИ сообщали, что Марадона мог умереть еще за несколько часов до попыток реанимации. Якобы доктора должны были лечить его другим методом. Медкомиссия пришла к выводу, что личный врач Марадоны и его психиатр не придавали должного внимания проблемам футболиста с сердцем и циррозу, сообщало РИА ФАН.