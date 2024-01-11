11 января 2024, 17:25
Семерых учеников школы в Минске госпитализировали из-за кишечной инфекции
Отравившихся в Минске семерых школьников нашли нужным госпитализировать
Учеников школы № 165 в Минске отправили в больницу из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии. В инфекционной больнице остаются семь человек, уточнил БелТА врач-педиатр, завотделением Городской детской инфекционной клинической больницы Вадим Логотько.
По его словам, в больницу обратились восемь человек, госпитализировали в итоге семерых. Еще одного забрали домой. Возраст пациентов — от 10 до 14 лет.
В школе организовали эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятие. Специалисты отобрали пробы блюд и воды для лабораторных исследований, персонал пищеблока проверили на «кишечную группу инфекций», добавили в белорусском Минздраве.
Вадим Логотько сообщил, что состояние детей оценивается как среднетяжелое и стабильное, их температура не поднимается выше 37,3. У двоих подтвердили ротавирусную инфекцию, у одного — норовирус, аденовирус.
«То есть вирусная кишечная инфекция, абсолютно не тяжело протекающая. Для нас это обычные плановые больные, без каких-либо проблем», — процитировало врача агентство.
Медик добавил, что уже после выходных школьников могут выписать.
В конце декабря девять детей, отдыхавших в лагере «Юность» в Евпатории, госпитализировали с признаками кишечной инфекции и ОРЗ.
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