Мир 11 января 2024, 17:25 Семерых учеников школы в Минске госпитализировали из-за кишечной инфекции Отравившихся в Минске семерых школьников нашли нужным госпитализировать РИА «Новости»

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Учеников школы № 165 в Минске отправили в больницу из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии. В инфекционной больнице остаются семь человек, уточнил БелТА врач-педиатр, завотделением Городской детской инфекционной клинической больницы Вадим Логотько.

По его словам, в больницу обратились восемь человек, госпитализировали в итоге семерых. Еще одного забрали домой. Возраст пациентов — от 10 до 14 лет.

В школе организовали эпидемиологическое расследование и санитарно-противоэпидемические мероприятие. Специалисты отобрали пробы блюд и воды для лабораторных исследований, персонал пищеблока проверили на «кишечную группу инфекций», добавили в белорусском Минздраве.

Вадим Логотько сообщил, что состояние детей оценивается как среднетяжелое и стабильное, их температура не поднимается выше 37,3. У двоих подтвердили ротавирусную инфекцию, у одного — норовирус, аденовирус.

«То есть вирусная кишечная инфекция, абсолютно не тяжело протекающая. Для нас это обычные плановые больные, без каких-либо проблем», — процитировало врача агентство.

Медик добавил, что уже после выходных школьников могут выписать.

В конце декабря девять детей, отдыхавших в лагере «Юность» в Евпатории, госпитализировали с признаками кишечной инфекции и ОРЗ.