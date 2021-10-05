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    05 октября 2021, 14:19

    Семеро сотрудников ООН покинули Эфиопию

    Дарья Морозова

    Семь сотрудников ООН вывезли за пределы Эфиопии после того, как правительство объявило их персонами нон-грата. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

    По данным RT, они покинули страну из соображений безопасности.

    «Никто из семи сотрудников ООН сейчас в стране не находится. Они были вывезены из страны по соображениям безопасности», — рассказал Хак.

    Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Франции заявил, что страна выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН.