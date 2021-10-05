Семеро сотрудников ООН покинули Эфиопию
Семь сотрудников ООН вывезли за пределы Эфиопии после того, как правительство объявило их персонами нон-грата. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.
По данным RT, они покинули страну из соображений безопасности.
«Никто из семи сотрудников ООН сейчас в стране не находится. Они были вывезены из страны по соображениям безопасности», — рассказал Хак.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Франции заявил, что страна выступает за расширение состава Совета Безопасности ООН.