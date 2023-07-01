Мир 01 июля 2023, 12:26 Семеро полицейских получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков во Франции Figaro: семеро полицейских в Лионе получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков РИА «Новости»

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Неизвестный участник беспорядков обстрелял полицейских из ружья во французском Лионе, семеро правоохранителей получили ранения. Об этом сообщила газета Figaro.

По информации издания, полицейских обстреляли из помпового ружья. Одиного из них ранило в глаз и щеку, ему в ближайшее время проведут операцию. Четверо правоохранителей получили ранения ног. Нападавший скрылся.

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«Их спасло то, что они были немного в стороне, примерно в 20 метрах от стрелка», — сообщил журналистам источник в полиции.

Минувшей ночью во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 994 человека во время беспорядков. Пострадали 79 полицейских. Протестующие подожгли 1350 автомобилей и 234 здания. Наиболее крупные беспорядки происходили в Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в парижских пригородах, в частности Сен-Дени.

Погромы в стране начались после убийства полицейскими подростка. Они проходят четвертый день. Президент Франции Эммануэль Макрон прервал свой визит в Брюссель. Он отправился во Францию на заседание правительства по беспорядкам.