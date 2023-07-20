Мир 20 июля 2023, 22:06 Семена рапса предложили запретить вывозить из России Минсельхоз предложил временно ограничить вывоз из России семян рапса Pxhere

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Министерство сельского хозяйство предложило временно запретить вывозить из России семена рапса. Ограничение будет действовать с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Подготовленный министерством проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Временный запрет не будет распространяться на вывоз семян в страны — члены Евразийского экономического союза, а также с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта через пункт пропуска Забайкальск. Кроме того, запрет не будет касаться международной гуманитарной помощи.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что разрушение Каховской ГЭС негативно повлияет на сбор урожая в новых регионах России.

Всего, по словам министра, в этом сезоне на территории новых регионов планируется собрать порядка трех миллионов тонн зерна. Урожай масличных культур должен быть вдвое меньше — около 1,5 миллиона тонн.