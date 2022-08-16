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    16 августа 2022, 16:42

    Семен Григорьев занял пост посла России в Таджикистане

    Арина Бобкова

    Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева послом России в Таджикистане. Он сменил на этой должности Игоря Лякина-Фролова. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации.

    «Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан», — сказано в документе.

    При этом Лякин-Фролов занимал данный пост с 2013 года.

    Семен Григорьев получил диплом Московского государственного института международных отношений в 1983 году. За свою жизнь он освоил английский, персидский, а также языки дари и пушту.