Семен Григорьев занял пост посла России в Таджикистане

Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева послом России в Таджикистане. Он сменил на этой должности Игоря Лякина-Фролова. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан», — сказано в документе.

При этом Лякин-Фролов занимал данный пост с 2013 года.

Семен Григорьев получил диплом Московского государственного института международных отношений в 1983 году. За свою жизнь он освоил английский, персидский, а также языки дари и пушту.