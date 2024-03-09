Мир 09 марта 2024, 18:20 Семейный бизнес в Германии оказался на грани краха Bloomberg: экономика Германии оказалась на грани краха РИА «Новости»

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В Германии значительное число семейных предприятий оказались на грани банкротства из-за снижения господдержки и роста цен на электроэнергию. Об этом сообщило агентство Вloomberg.

Кризис затронул примерно три миллиона компаний, которые на сегодняшний день составляют основу экономики страны.

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«Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование», — отметили авторы статьи.

Развитию бизнеса также мешают чрезмерная бюрократия и высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов. Предприниматели вынуждены продавать свои фирмы.

Ранее в Германии прошла предупредительная забастовка персонала немецкой авиакомпании Lufthansa. Перевозчик в течение двух дней выполнил всего 10-20% от запланированных рейсов.