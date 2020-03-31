Семейное заражение: 17 британцев подхватили коронавирус на похоронах

Коронавирусом можно заразиться где угодно. Это доказала британская семья, которая подхватила вирус на похоронах родственницы. Она умерла от осложнений после COVID-19.

Как написала газета Daily Mirror, 86-летняя Шейла Брукс умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, 9 февраля. Похороны прошли 13 марта. На них пришли многочисленные родственники. Через несколько дней после траурной церемонии ее 65-летняя племянница Сьюзан Нельсон оказалась в реанимации, она заразилась коронавирусом. Позже Нельсон умерла.

«Она очень много кашляла, задыхалась и проявляла все распространенные симптомы коронавируса», — рассказал 42-летний сын Сьюзан Карл.

Но это еще не конец печальной истории. Симптомы вируса появились у других членов семьи Брукс. Среди них оказалась и ее 34-летняя дочь Аманда. По ее словам, симптомы инфекции проявились у 17 членов семьи.

«Болезнь коснулась как пожилых, так и молодых родственников», — подчеркнула Аманда.

Теперь все родственники находятся дома на самоизоляции. Аманда и ее папа Роберт уже поправляются. Женщина рассказала, что кашель до сих пор остается, но в целом состояние улучшается. Семья просит всех людей следовать рекомендациям властей — соблюдать дистанцию и не проводить время в компаниях.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 770 тысяч человек. В России зарегистрировано 1836 случаев. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».