Семейная вечеринка в Калифорнии закончилась стрельбой. Есть погибшие
Ранения различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил телеканал KSEE24. Еще четверо погибли. Трое скончались на месте происшествия, еще один человек — в больнице.
Нападение произошло около 18:00 воскресенья по местному времени. Всего на вечернику пришли около 35 человек, уточнил филиал телеканала CBS, в том числе женщины и дети. Никто из несовершеннолетних не пострадал. Подозреваемые скрылись до приезда правоохранителей.
По данным полиции, все жертвы — мужчины азиатской внешности в возрасте 25-30 лет.
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«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности», — сказал замначальника полицейского департамента Фресно Майкл Рид.
Состояние раненных при стрельбе врачи оценивают как критическое.
За последние дни это уже второй случай стрельбы в Калифорнии. 14 ноября Натаниэль Берхоу расстрелял учащихся школы «Сагас». Двое подростков погибли, еще трое пострадали. Сам молодой человек попытался покончить с собой — его госпитализировали.