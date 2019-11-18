Семейная вечеринка в Калифорнии закончилась стрельбой. Есть погибшие

Неизвестные расстреляли людей на семейной вечеринке в городе Фресно в штате Калифорния. Огонь по ним открыли на заднем дворе дома, где родные собрались на просмотр футбольного матча.

Ранения различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил телеканал KSEE24. Еще четверо погибли. Трое скончались на месте происшествия, еще один человек — в больнице.

Нападение произошло около 18:00 воскресенья по местному времени. Всего на вечернику пришли около 35 человек, уточнил филиал телеканала CBS, в том числе женщины и дети. Никто из несовершеннолетних не пострадал. Подозреваемые скрылись до приезда правоохранителей.

По данным полиции, все жертвы — мужчины азиатской внешности в возрасте 25-30 лет.

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«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности», — сказал замначальника полицейского департамента Фресно Майкл Рид.

Состояние раненных при стрельбе врачи оценивают как критическое.

За последние дни это уже второй случай стрельбы в Калифорнии. 14 ноября Натаниэль Берхоу расстрелял учащихся школы «Сагас». Двое подростков погибли, еще трое пострадали. Сам молодой человек попытался покончить с собой — его госпитализировали.