Семейная пара долгожителей из Великобритании рассказала, в чем секрет их 75-летнего брака | 360°

Мир 20 октября 2022, 14:22 Семейная пара долгожителей из Великобритании рассказала, в чем секрет их 75-летнего брака Британская пара Уотерфилдов заявила, что секрет их 75-летнего брака заключается в спорах

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Британцы Джозефина и Альфред Уотерфилды прожили вместе 75 лет. Они считают, что секрет такого долгого брака кроется в ежедневных спорах. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на The Mirror.

Пара поженилась 5 апреля 1947 года. Обоим супругам сейчас 100 лет, брак они заключили еще до начала правления Елизаветы II. Также у Уотерфилдов есть четверо внуков и четверо правнуков.

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«Они говорят, что секрет счастливого брака и достижения 100-летнего возраста заключается в том, чтобы каждый день ссориться. Они такие, ничего серьезного, просто спорят», — рассказал их 74-летний сын Аллен.

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Мужчина добавил, что его отец регулярно пьет виски и пиво и считает это полезным для здоровья. Кроме того, оба супруга каждый перед сном употребляют ликер, добавил Аллен.

Он уточнил, что сейчас его родители опечалены смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Пара надеется, что Карл III станет достойным лидеров страны.

Уотерфилды переехали в дом престарелых в начале 2022 года. Их сын сообщил, что пара до последнего была социально активна.