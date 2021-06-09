Семейная пара из Франции привилась от коронавируса под Псковом

Супруги из Франции Андре Шмитт и Кира Андреева прошли полный курс вакцинации от коронавируса в районной больнице Псковской области. Семейная пара привилась «Спутником V», побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.

«Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции сделали обе прививки от COVID-19 в поликлинике Дедовичской районной больницы», — говорится в сообщении оперштаба региона со ссылкой на районную газету «Коммуна», пишет РИА «Новости».

Супружеская пара проводила отпуск в России, поскольку Андреева родом из Дедовичского района. Муж и жена предпочли пройти вакцинацию в Псковской области, потому что во Франции сроки ее ожидания зависят не только от количества желающих, но и от их возраста.

Для вакцинации российским препаратом против коронавируса в РФ готовы приехать несколько тысяч иностранцев. Речь преимущественно идет о «Спутнике V». Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ подчеркнул, что в стране создадут все необходимые условия для вакцинирования иностранцев на ее территории. Государство намерено и впредь вносить существенный вклад в борьбу с пандемией.