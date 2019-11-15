Семье в Техасе запретили ставить во дворе снеговика

Жительница американского Каньон-Спрингс (Техас) Клаудия Симонис и ее муж Ник наотрез отказались выполнять распоряжение товарищества домовладельцев, потребовавшего убрать со двора их дома надувного снеговика.

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Клаудиа объяснила NBC News, что ее семья выставила во двор снеговика, оленей и вертолет Санта-Клауса 1 ноября. Она беременна, и врачи ставят срок родов 25 декабря.

Супруги справедливо решили, что позже им будет не до этого, тем более, что младенец может родиться раньше. Они также не хотели лишать духа рождества еще двоих детей — трех и семи лет.

Однако 4 ноября товарищество домовладельцев прислало письмо, в котором указало, что рождественские фигурки были выставлены слишком рано, и потребовало их убрать.

Чета Симонис заявила, что уже четыре года живет в этом районе, и не припомнит, чтобы кому-то раньше присылали такие письма.

Супруги отказались выполнить требование товарищества.