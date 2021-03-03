Семь студентов погибли в Боливии из-за давки в университете

В Боливии семь студентов погибли из-за давки на студенческом собрании в университете Эль-Альто. Перила на четвертом этаже, где находились студенты, не выдержали давления толпы.

Погибли четыре парня и три девушки. Всем им было от 21 от 23 лет. Госпитализированы четыре студента. Об этом сообщила газета El Deber.

Известно, что из семи погибших, три умерли мгновенно, остальные в больнице.

Несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Студенты пришли для участия в собрании. В толпе произошла потасовка между двумя молодыми людьми. Перила не выдержали и оторвались, в результате один из участников драки упал с высоты 16,7 метра.

вух молодых людей, один из которых упал на пол с высоты 16,7 метра после того, как он уступил перила из-за беспорядка, вызванного столкновением между двумя сторонами.

«Начато служебное расследование, и мы надеемся установить виновных в этом факте, потому что там было большое количество людей, что запрещено пандемией из-за коронавируса», — сообщил директор специальных сил по борьбе с преступностью Альберто Агилера.

Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на прояснение фактов случившегося.