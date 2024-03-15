Мир 15 марта 2024, 08:55 Семь снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire, сбили над Белгородской областью

Читать 360tv в

Утром 15 марта украинские военные попытались атаковать Белгородскую область, применив реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атака началась около 08:15. Российские системы ПВЛ уничтожили семь снарядов, выпущенных из иностранной РСЗО.

Реклама

Украинские военные усилили обстрелы Белгородской области перед выборами. Утром 15 марта в регионе объявили сигнал ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам.

В ночь на пятницу ВСУ обстреляли село Грузское в Борисовском районе. В результате осколками снарядов выбило стекла в двух квартирах многоэтажного дома. Никто из жителей населенного пункта не пострадал.

Под ударом также оказался поселок Козинка. Власти пообещали оказать помощь в восстановлении пострадавших домов.