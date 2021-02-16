Семь случаев лихорадки Эбола зафиксировали в Гвинее

Гвинея оказалась в близкой к эпидемии ситуации. Там подтвердились семь новых случаев заражения вирусом Эбола с тремя летальными исходами.

«Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердила наличие вируса Эбола», — об этом писал «Интерфакс» со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья страны Сакобу Кейта.

Кейта рассказал, что в конце января на юго-востоке Гвинеи на приграничной территории с Либерией от вируса умер один человек. После прошедших 1 февраля похорон у части находившихся на церемонии наблюдались типичные симптомы Эболы: диарея, тошнота, жар, кровотечение. Взятый анализ образцов подтвердил это.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в лице (ВОЗ) Альфреда Джорджа Ки-Зербо пообещал помочь Гвинее в скорейшем времени. Он также напомнил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от данного вируса для наиболее оперативной доставки заболевшим.

В соседней Либерии случаев болезни пока не выявлено, однако глава государства Джордж Веа распорядился привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная как геморрагическая лихорадка Эбола, — тяжелая и часто заканчивается летально. Передается от диких животных и распространяется от человека человеку. Среди первых симптомов — лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения. Средний коэффициент летальности БВВЭ составляет около 50%. В ходе прежних вспышек показатели летальности составляли от 25% до 90%.